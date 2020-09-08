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08 сентября 2020, 19:38 4

Нападение на Балуха: полиция квалифицировала дело как разбой

08 сентября 2020, 19:38 4
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Нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха правоохранители квалифицировали как разбой.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Собранные сведения о нападении на Балуха внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В полиции также создали следственную группу, которая устанавливает все обстоятельства правонарушения.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался, с ними проводятся следственные действия. Также полицейские нашли сумку с вещами Балуха.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие уже отреагировали в Офисе президента. Там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Избиение экс-политзаключенного Балуха: в полиции рассказали новые подробности.

Позже стало известно, что экс-политзаключенного Балуха после операции перевели в реанимацию.

полиция медицина врачи дело Разбой Владимир Балух
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