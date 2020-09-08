Нападение на Балуха: полиция квалифицировала дело как разбой
Нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха правоохранители квалифицировали как разбой.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Собранные сведения о нападении на Балуха внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
В полиции также создали следственную группу, которая устанавливает все обстоятельства правонарушения.
Во время проведения следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался, с ними проводятся следственные действия. Также полицейские нашли сумку с вещами Балуха.
Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.
На это событие уже отреагировали в Офисе президента. Там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Избиение экс-политзаключенного Балуха: в полиции рассказали новые подробности.
Позже стало известно, что экс-политзаключенного Балуха после операции перевели в реанимацию.