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08 сентября 2020, 18:04

В Запорожье мужчина выстрелил в другого из-за замечания

08 сентября 2020, 18:04
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Злоумышленником оказался 22-летний мужчина
Злоумышленником оказался 22-летний мужчина
Рixabay
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В Запорожской области мужчина начал стрелять в другого, потому что тот сделал ему замечание за поведение. Пострадавшего с ранениями госпитализировали.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло в поселке Веселое. Выстрелы услышали местные жители и вызвали полицию. На месте конфликта нашли раненого 54-летнего мужчины. Его забрала скорая. Нападавший скрылся с места происшествия на авто.

Правоохранители разыскали стрелка. Им оказался 22-летний местный житель. Он пояснил, что таким образом пытался отомстить за замечание относительно его поведения.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в отделе коммуникации полиции.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в центре Киева стреляли по студентам из Азербайджана.

Избиение стрельба полиция нападение Запорожье
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