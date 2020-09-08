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08 вересня 2020, 19:38 4

Напад на Балуха: поліція кваліфікувала справу як розбій

08 вересня 2020, 19:38 4
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Напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха правоохоронці кваліфікували як розбій.

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зібрані відомості щодо нападу на Балуха внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

В поліції також створили слідчу групу, яка встановлює усі обставини правопорушення.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався, з ними проводяться слідчі дії. Також поліцейські знайшли сумку з речами Балуха.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

На цю подію вже відреагували в Офісі президента. Там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Побиття експолітв'язня Балуха: у поліції розповіли нові подробиці.

Пізніше стало відомо, що експолітв’язня Балуха після операції перевели в реанімацію.

поліція медицина лікарі справа Розбій Володимир Балух
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