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04 сентября 2020, 20:11 4

Суд отправил под арест президента банка "Аркада"

04 сентября 2020, 20:11 4
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Он может внести 21 миллион гривен залога
Он может внести 21 миллион гривен залога
Фото: Facebook
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Суд избрал для президента банка "Аркада" Константина Паливоды меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает RegioNews.

Известно, что срок ареста составляет 60 дней.

По ходатайству прокуратуры города Киева суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда, ранее ему объявили подозрение в присвоении средств из фондов финансирования строительства жилых комплексов в сумме 50 млн грн.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Позже в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведение банка с рынка не связано с пандемией.

27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью продажи банка "Аркада".

суд залог арест банки вкладчики Аркада банкротство
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