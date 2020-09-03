Суд наложил арест на Delfi, а против владельца танкера открыли дело

Иск подало госпредприятие "Администрация морских портов Украины"

Иск подало госпредприятие "Администрация морских портов Украины"

Фото: Думская

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на имущество компании-судовладельца Mister Drake PC - танкер Delfi, а на саму компанию открыли производство - хотят взыскать почти 2,4 млн грн убытков.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Иск подало госпредприятие "Администрация морских портов Украины": в нем указывается, что за ликвидацию последствий крушения судна украинская компания понесла убытки в размере более 2 млн грн, которые и просит взыскать с владельца Delfi.

Суд постановил удовлетворить частично заявление ГП "АМПУ" в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 года об обеспечении иска - наложить арест на имущество компании - судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП "АМПУ" или другими лицами по поручению последнего", - говорится в решении суда.

Администрация также потребовала запретить другим лицам совершать любые действия в отношении судна Delfi, связанные с его отчуждением и передачей.

Однако суд решил, что принятие такой меры обеспечения как запрещение ответчику совершать определенные действия, а именно отчуждать, передавать в пользование, аренду, лизинг, концессию, управление, залог, безвозмездное пользование судно Delfi, является вмешательством в мирное владения собственником своим имуществом и нарушением прав собственника является недопустимым и отказался удовлетворять эти требования АМПУ.

Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.

Однако 26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа "Дельфин", отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.