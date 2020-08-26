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26 августа 2020, 11:22 1

В НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада"

26 августа 2020, 11:22 1
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Выведение банка с рынка не связано с пандемией
Выведение банка с рынка не связано с пандемией
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Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отметил Шевченко, НБУ был обязан это сделать в соответствии с законом о банках.

"Причина выведения банка с рынка это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация", - сказал он.

Председатель НБУ подчеркнул, что эти меры никоим образом не связаны с пандемией, уменьшением бизнес-активности.

"Проблемы банка возникли из-за потери актива. Это здания и земельный участок, который находится на улице Ольгинская. В прошлом году банк "Аркада" передал это здание в залог родственному лицу, а недавно кредитор взыскал эту недвижимость за несвоевременное обслуживание долга. В результате потери такого крупного актива капитал банка стали отрицательными и НБУ был обязан признать его неплатежеспособным", - сказал Шевченко.

Как известно, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

банки НБУ глава Нацбанк Аркада
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