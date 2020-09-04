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04 сентября 2020, 18:05 3

Минздрав хочет еще денег на лечение украинцев от коронавируса

04 сентября 2020, 18:05 3
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Министерству уже выделили 14 млрд 435 млн гривен
Министерству уже выделили 14 млрд 435 млн гривен
Фото: Минздрав
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Министерству здравоохранения могут понадобиться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19.

Как передает Regionews со ссылкой на "Новинарню", такого финансирования ведомство потребует в случае значительного роста количества больных, заявил во время часа вопросов к правительству в пятницу, 4 сентября, глава Минздрава Максим Степанов.

Общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 млрд 435 млн гривен.

"Кроме того, у нас есть средства которые предусмотрены в Нацслужбе здоровья, на финансирование самого процесса лечения. Сумма, которая была заложена, около 15,6 млрд гривен. На сегодня именно на оказание медицинской помощи потрачено 3,5 млрд, но это без учета августа”, – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что при нынешней динамике заболеваемости средств на лечение хватит до конца года.

"Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет (...) суммы средств, которая нам нужна для лечения больных СОVID-19, до конца года хватает. Но это исходя из сегодняшних цифр (...) конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств”, – сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее стало известно, что медиков заставляют скрывать случаи заражения COVID-19.

Минздрав карантин коронавирус больные лечение
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