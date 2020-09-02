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02 сентября 2020, 20:22 4

В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетает команда правительства

02 сентября 2020, 20:22 4
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В команду вошли четверо министров
В команду вошли четверо министров
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По поручению премьер-министра Украины, в Луганскую и Харьковскую области, где продолжаются лесные пожары, отправляется правительственная команда.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

В районы пожаров летят вице-премьер-министр, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

Правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.

С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - добавил Шмыгаль.

За моїм дорученням завтра урядова команда терміново вилітає на Луганщину та на Харківщину, де спалахнули пожежі. На...

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 2 вересня 2020 р.

Напомним, часом ранее президент Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на Харьковщине и Луганщине.

Кабмин пожар Арсен Аваков Минобороны МВД Денис Шмыгаль Харьковская область Луганская область
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