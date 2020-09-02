В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетает команда правительства

В команду вошли четверо министров

В команду вошли четверо министров

По поручению премьер-министра Украины, в Луганскую и Харьковскую области, где продолжаются лесные пожары, отправляется правительственная команда.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

В районы пожаров летят вице-премьер-министр, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

Правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.

С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - добавил Шмыгаль.

За моїм дорученням завтра урядова команда терміново вилітає на Луганщину та на Харківщину, де спалахнули пожежі. На... Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 2 вересня 2020 р.

Напомним, часом ранее президент Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на Харьковщине и Луганщине.