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03 сентября 2020, 18:00 2

Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины

03 сентября 2020, 18:00 2
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Раньше его считали без вести пропавшим
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В Луганской области во время ликвидации пожара погиб украинский военнослужащий Артем Бондаренко.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

В штабе отметили, что военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим... Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.

Как известно, в Луганской области в результате пожаров погиб один человек, еще двух человек госпитализировали с ожогами разных степеней тяжести.

У Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине.

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