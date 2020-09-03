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03 сентября 2020, 11:53 9

У Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине

03 сентября 2020, 11:53 9
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Это решение на контроле у президента
Это решение на контроле у президента
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Правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что накануне вечером к месту стихии отправились вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная.

Они пребывают на прямой связи с Офисом президента, предоставляя в срочном порядке все подробности развития пожара. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека на Луганщине и ожидает эффективного решения проблем пострадавших.

Правительство готовит проект помощи пострадавшим в Харьковской и Луганской областях.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей – прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможностей эвакуации, а в дальнейшем – финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", – отметил Зеленский.

Напомним, 2 сентября Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на Харьковщине и Луганщине.

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