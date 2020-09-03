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03 сентября 2020, 16:45 3

Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях

03 сентября 2020, 16:45 3
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Председатели ОГА должны провести соответствующие расчеты
Председатели ОГА должны провести соответствующие расчеты
Фото: Кабмин
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В Харьковской и Луганской областях ОГА должны как можно скорее оценить ущерб от пожаров, чтобы правительство на ближайшем заседании смогло выделить деньги на помощь пострадавшим.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам селекторного совещания под председательством президента Зеленского, передает RegioNews.

Необходимо как можно быстрее подсчитать убытки и подготовить расчеты. Люди, пострадавшие от пожаров, оставшиеся без крыши над головой, не должны ждать по несколько недель из-за всевозможных бюрократических преград", - сказал Шмыгаль.

Он также дал соответствующие распоряжения министру финансов и министру экономики, торговли и сельского хозяйства.

Шмыгаль добавил, что ситуация в этих областях отдельно будет рассматриваться на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.

В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетела команда правительства, в команду вошли четверо министров.

К тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация, полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Кабмин пожар убытки Харьков Денис Шмыгаль ОГА Луганская область
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