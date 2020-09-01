Первая леди Украины Елена Зеленская стала экскурсоводом

Она провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ

Она провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ

Фото: Елена Зеленская Instagram

Об этом первая леди рассказала на своей странице в Instagram, сообщает RegioNews.

А я вчера была экскурсоводом. Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником – помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию Мариинским дворцом для учеников школы № 250, в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, моя – о современности: официальные мероприятия и приемы", - написала Елена Зеленская.

По ее словам, отныне каждый четверг организованные группы школьников со всей Украины имеют возможность бесплатно попасть на экскурсию в Мариинский дворец.

Не могу обещать, что я буду там каждый раз... но кто знает?" - отметила Елена Зеленская.

Напомним, вчера стало известно, что 4 сентября резиденцию президента в Мариинском дворце откроют для экскурсий.