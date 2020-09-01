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01 сентября 2020, 18:08 3

Первая леди Украины Елена Зеленская стала экскурсоводом

01 сентября 2020, 18:08 3
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Она провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ
Она провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ
Фото: Елена Зеленская Instagram
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Первая леди Украины Елена Зеленская помогала проводить экскурсию Мариинским дворцом для киевских школьников.

Об этом первая леди рассказала на своей странице в Instagram, сообщает RegioNews.

А я вчера была экскурсоводом. Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником – помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию Мариинским дворцом для учеников школы № 250, в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, моя – о современности: официальные мероприятия и приемы", - написала Елена Зеленская.

По ее словам, отныне каждый четверг организованные группы школьников со всей Украины имеют возможность бесплатно попасть на экскурсию в Мариинский дворец.

Не могу обещать, что я буду там каждый раз... но кто знает?" - отметила Елена Зеленская.

Напомним, вчера стало известно, что 4 сентября резиденцию президента в Мариинском дворце откроют для экскурсий.

школа ученики президент Елена Зеленская мариинский дворец
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