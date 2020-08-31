Ближе к народу: резиденцию Президента в Мариинском дворце откроют для экскурсий

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00 по предварительной записи

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00 по предварительной записи

Фото: ОП

Церемониальная резиденция Президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Офиса президента. Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда – значимых", – отметил Президент Украины Владимир Зеленский. Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте http://m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии – купить билет. Экскурсия продлится 45 минут. Стоимость билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан – 75 грн. Экскурсии будут бесплатными для детей до 7 лет. каждый Четверг доступ к дворца смогут только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают. Во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров. Напомним, Верховный Суд признал противоправным переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк.

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