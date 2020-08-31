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31 августа 2020, 19:54

Ближе к народу: резиденцию Президента в Мариинском дворце откроют для экскурсий

31 августа 2020, 19:54
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Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00 по предварительной записи
Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00 по предварительной записи
Фото: ОП
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Церемониальная резиденция Президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Офиса президента.

Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда – значимых", – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте http://m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии – купить билет.

Экскурсия продлится 45 минут.

Стоимость билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан – 75 грн. Экскурсии будут бесплатными для детей до 7 лет.

каждый Четверг доступ к дворца смогут только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк.

Киев мариинский дворец президент Владимир Зеленский Офис президента
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