Зеленский анонсировал масштабный ремонт аэропортов в Украине

Президент ознакомился с проектом реконструкции взлетной полосы аэропорта Полтавы

Президент ознакомился с проектом реконструкции взлетной полосы аэропорта Полтавы

Фото: flickr

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут реконструированы все аэродромы, которые нужны государству.

Об этом он сообщил в рамках рабочего визита в Полтавскую область, передает RegioNews.

По его словам, с 2021 года аэропорты будут добавлены в программу "Большая стройка", и через несколько лет их удастся восстановить.

Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большая стройка", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, через два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что проект реконструкции взлетной полосы аэропорта Полтавы должен быть готов к началу 2021 года.

Что касается Полтавского аэропорта: никто не прилетает в Полтаву, сегодня аэропорт не работает, и когда мы приземлились, я понял, почему не прилетают, то есть было ощущение, что это последняя наша поездка. Полоса действительно не качественная, не современная, неработающая", - добавил он.

Напомним, Напомним, сегодня президент Зеленский открыл новейший кардиоцентр в Полтаве. Ожидается также, что он представит кандидатов в депутаты Полтавского горсовета и мэра города.

Также Зеленский поручил главе Полтавской ОГА Синегубову достроить коммунальный бассейн.