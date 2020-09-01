У Кернеса прокомментировали раздачу рекламы в харьковских школах

Чиновники говорят, что учителя раздавали сувениры добровольно

Чиновники говорят, что учителя раздавали сувениры добровольно

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В мэрии Харькова считают, что распространение подарков с символикой политической партии действующего мэра Харькова "Блок Кернеса — Успешный Харьков" в городских школах 1 сентября не противоречит закону "Об образовании".

Об этом "Суспильному" заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает RegioNews.

Никакой политической рекламы в учебных заведениях не было. Они получили подарки от харьковского городского головы. Политическая реклама - это когда в школе висит плакат с политрекламой. Реклама в школе запрещена. А когда ребенок получил подарок и взяла его домой, то это не политическая реклама", - сказала Деменко.

На вопрос, не считает ли глава Департамента наличие названия партии на подарках подтверждением политрекламы, Деменко ответила: "Вы считаете это противозаконным? Если вы так считаете, обратитесь в правоохранительные органы".

Чиновница повторила, что не считает нарушением закона "раздачу средств индивидуальной защиты", а на уточнение, что речь идет о брендированные сумки, браслеты, буклеты и тому подобное, ответила: "Вы бы хотели, чтобы там было ваше имя? Кернес - успешный мэр успешного города. Почему бы ему не передать школьникам сувениры?".

На вопрос о привлечении учителей и директоров к раздаче подарков Деменко заявила, что педагоги делали это добровольно.

Конечно же, городской голова не имеет физической возможности поздравить всех вместе, поэтому классные руководители от имени городской власти, а они являются коммунальными заведениями города Харькова и единодушно поддерживают как мэра города, как бы вам не было обидно, так и городскую власть, они передали детям от мэра поздравление с первым сентября", - сказала Деменко.

Напомним, сегодня, 1 сентября в школах Харькова детям вручили сувениры с символикой партии Кернеса