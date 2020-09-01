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01 сентября 2020, 16:39 1

Владимир Зеленский завтра посетит Харьковскую область

01 сентября 2020, 16:39 1
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Официальная программа визита пока неизвестна
Официальная программа визита пока неизвестна
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Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 2 сентября, с рабочим визитом приедет в Харьковскую область.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Объявление об аккредитации журналистов размещено на сайте областной администрации.

Программа визита президента пока неизвестна, однако по данным собственных источников издания NewsRoom, Владимир Зеленский посетит несколько объектов как в Харькове, так и в области.

В частности, глава государства откроет образовательный комплекс в Песочине, детский сад в Южном, совершит облет над территорией четырех районов, где в рамках "Большого строительства" шел ремонт дорог, а также посетит библиотеку Юридической академии и проведет встречу с представителя бизнеса в одном из отелей.

В программу постоянно вносятся изменения, возможно, это не окончательный вариант. Изначально президент должен был посетить ФЭД и Дворец студентов Юракадемии, но они пункты вычеркнули. В Харьков он тоже должен был прилететь сегодня, но, предварительно, остался в Полтаве", - сказал собеседник издания.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский с рабочей поездкой находится в Полтаве.

Владимир Зеленский Харьков президент Харьковская область визит
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