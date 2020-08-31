На Харьковщине полиция обнаружила масштабный схрон с боеприпасами

В "Нацкорпусе" заявляют, что он принадлежит организации Ильи Кивы

В "Нацкорпусе" заявляют, что он принадлежит организации Ильи Кивы

Фото: Нацполиция

В городе Люботин Харьковской области, в одном из гаражей правоохранители обнаружили нелегальный склад боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В пятницу, 28 августа, правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели санкционированный обыск и обнаружили многочисленное количество разнообразных боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в подвальном помещении гаража было обнаружено 62 тысячи патронов, тротиловые шашки весом 5 кг, взрывные устройства, 472 корпуса ручных гранат, 765 запалов к ним, 660 гранатометных выстрелов и другие вспомогательные военные средства.

В полиции отмечают, что сейчас устанавливается происхождение боеприпасов и лица, причастные к их хранению, возбуждено уголовное дело.

В то же время в партии "Национальный корпус" заявили, что к обнаруженному правоохранителями складу может иметь отношение руководство организации нардепа Ильи Киви "Патриоты - за жизнь".

У самого Кивы пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, на Донетчине обнаружен большой схрон с оружием и боеприпасами, он был обустроен бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.