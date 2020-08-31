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31 августа 2020, 14:01 12

Полиция Харьковщины будет месяц охранять село, из которого хотят выселить ромов

31 августа 2020, 14:01 12
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Фото: Нацполиция
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Полиция усилила охрану в селе Андреевка Харьковской области, где произошли столкновения во время акции возле поселения ромов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, были выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации.

Сотрудники полка полиции особого назначения круглосуточно в течение месяца будут следить за правопорядком в поселке", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа на Харьковщине конфликт местных жителей с ромами перерос в столкновения.

Позже полиция Харьковщины возбудила дело из-за конфликта местных жителей с ромами.

полиция столкновения дело Харьковская область охрана
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