Полиция Харьковщины будет месяц охранять село, из которого хотят выселить ромов
Правоохранители принимают меры по недопущению продолжения конфликта
Правоохранители принимают меры по недопущению продолжения конфликта
Полиция усилила охрану в селе Андреевка Харьковской области, где произошли столкновения во время акции возле поселения ромов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, были выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации.
Сотрудники полка полиции особого назначения круглосуточно в течение месяца будут следить за правопорядком в поселке", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 августа на Харьковщине конфликт местных жителей с ромами перерос в столкновения.
Позже полиция Харьковщины возбудила дело из-за конфликта местных жителей с ромами.
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