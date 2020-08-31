Полиция Харьковщины будет месяц охранять село, из которого хотят выселить ромов

Правоохранители принимают меры по недопущению продолжения конфликта

Правоохранители принимают меры по недопущению продолжения конфликта

Фото: Нацполиция

Полиция усилила охрану в селе Андреевка Харьковской области, где произошли столкновения во время акции возле поселения ромов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, были выделены дополнительные силы для усиления охраны общественного порядка и стабилизации ситуации.

Сотрудники полка полиции особого назначения круглосуточно в течение месяца будут следить за правопорядком в поселке", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа на Харьковщине конфликт местных жителей с ромами перерос в столкновения.