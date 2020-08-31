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31 августа 2020, 14:59 15

На Закарпатье СБУ остановила контрабанду культурных ценностей

31 августа 2020, 14:59 15
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Мужчина перевозил монеты и книги в коробках из-под конфет
Мужчина перевозил монеты и книги в коробках из-под конфет
Фото: Facebook
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В Закарпатской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду в Евросоюз коллекции культурных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, гражданин Украины хотел незаконно перевезти через таможенную границу коллекцию старинных книг и монет XIX века.

Зарубежного покупателя он собирался подыскать после переправки раритетов. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения таможенной границы в пункте пропуска "Тиса", - говорится в сообщении.

У него была изъята коллекция из 131 монет и 4 книг, он спрятал их в коробках из-под конфет и в продуктах питания.

Пока их точная культурная ценность и стоимость устанавливается экспертизой. Продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ сохранила жизнь киевскому ІТ-бизнесмену: на него готовилось покушение.

СБУ полиция Ужгород контрабанда следствие Закарпатье
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