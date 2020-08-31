На Закарпатье СБУ остановила контрабанду культурных ценностей

Мужчина перевозил монеты и книги в коробках из-под конфет

Мужчина перевозил монеты и книги в коробках из-под конфет

Фото: Facebook

В Закарпатской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду в Евросоюз коллекции культурных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, гражданин Украины хотел незаконно перевезти через таможенную границу коллекцию старинных книг и монет XIX века.

Зарубежного покупателя он собирался подыскать после переправки раритетов. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения таможенной границы в пункте пропуска "Тиса", - говорится в сообщении.

У него была изъята коллекция из 131 монет и 4 книг, он спрятал их в коробках из-под конфет и в продуктах питания.

Пока их точная культурная ценность и стоимость устанавливается экспертизой. Продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ сохранила жизнь киевскому ІТ-бизнесмену: на него готовилось покушение.