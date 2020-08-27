На Донетчине обнаружен большой схрон с оружием и боеприпасами - СБУ

Схрон был обустроен бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил

Схрон был обустроен бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил

Фото: СБУ

Служба безопасности обнаружила в поселке Волновахского района Донецкой области схрон с оружием и боеприпасами. Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6", - говорится в сообщении.

В тайнике правоохранители также обнаружили две противотанковые гранатометы РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тысячи патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

По оперативной информации, схрон был обустроен в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления лиц, которые оборудовали схрон, и целей использования арсенала.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинение в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины.