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27 августа 2020, 14:36 3

На Донетчине обнаружен большой схрон с оружием и боеприпасами - СБУ

27 августа 2020, 14:36 3
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Схрон был обустроен бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил
Схрон был обустроен бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил
Фото: СБУ
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Служба безопасности обнаружила в поселке Волновахского района Донецкой области схрон с оружием и боеприпасами. Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6", - говорится в сообщении.

В тайнике правоохранители также обнаружили две противотанковые гранатометы РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тысячи патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

По оперативной информации, схрон был обустроен в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления лиц, которые оборудовали схрон, и целей использования арсенала.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинение в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины.

ОРДЛО Донбасс СБУ оружие военные
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