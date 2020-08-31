На Харківщині поліція виявила масштабну схованку із боєприпасами

У "Нацкорпусі" заявляють, що він належить організації Іллі Ківи

У "Нацкорпусі" заявляють, що він належить організації Іллі Ківи

Фото: Нацполіція

У місті Люботин Харківської області, в одному із гаражів правоохоронці виявили нелегальний склад боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

У п’ятницю, 28 серпня, правоохоронці із залученням вибухотехнічної служби провели санкціонований обшук та виявили численну кількість різноманітних боєприпасів”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, в підвальному приміщенні гаража було виявлено 62 тисячі набоїв, тротилові шашки вагою 5 кг, підривні пристрої, 472 корпуси ручних гранат, 765 запалів до них, 660 гранатометних пострілів та інші допоміжні військові засоби.

В поліції зазначають, що наразі встановлюється походження боєприпасів та особи, які причетні до їхнього зберігання, відкрита кримінальна справа.

Водночас у партії "Національний корпус” заявили, що до виявленого правоохоронцями складу може мати стосунок керівництво організації нардепа Іллі Киви "Патріоти – за життя".

У самого Ківи поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, на Донеччині виявлено великий схрон зі зброєю та боєприпасами, він був облаштований бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил.