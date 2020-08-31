В Одессе будут судить двух руководителей таможни

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Рixabay

Два руководителя Одесской таможни предстанут перед судом за получение 2 200 долларов США неправомерной выгоды.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительный акт в отношении двух руководителей отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы по фактам получения ими неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что два руководителя отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы наладили схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров. Так, они определили транш в сумме от 100 до 300 долларов США за каждый контейнер в зависимости от количества наименований товаров.

Следователями задокументировано получение служащими таможни 2 200 долларов США.

В случае доказательства судом вины должностным лицам таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.