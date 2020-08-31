В Одессе суд отменил статус регионального для русского языка

Производство по этому делу длилось 2 года

Производство по этому делу длилось 2 года

Фото: flickr

Одесский окружной административный признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Святослав Литинский, передает RegioNews.

В частности, суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области об отмене решения горсовета.

Двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального русского языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать. Через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета", - сообщил Литинский.

Таким образом, решение Одесского горсовета от 13 апреля 2012 года было отменено.

Также известно, что представители городского совета Одессы пытались обжаловать требования заместителя областного прокурора, однако суд отклонил ходатайство юридического департамента мэрии.

Напомним, в Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества, ранен полицейский, драка произошла в центре города.