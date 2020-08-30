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30 августа 2020, 17:06 7

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества, ранен полицейский

30 августа 2020, 17:06 7
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Драка произошла в центре города
Драка произошла в центре города
Фото: Думская
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В Одессе проведение «Марша равенства» закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре, куда пришли и активисты организации "Традиция и порядок". Будучи противниками марша, они начали оскорблять собравшихся нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла потасовка.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, которые охраняли ЛГБТ-марш. Пока полицейским удалось развести враждующих по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.

В результате четыре активиста были задержаны, а один полицейский получил серьезное ранение и его с места происшествия увезла "скорая".

Напомним, на Львовщине депутат ударил женщину кулаком в лицо.

Одесса ЛГБТ украинцы полиция столкновения
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