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31 августа 2020, 15:45 1

Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в уклонении от уплаты "безумных" налогов

31 августа 2020, 15:45 1
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Речь идет о более 33 млн грн
Речь идет о более 33 млн грн
Фото: delo.ua
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Офис Генерального прокурора объявил о подозрении одному из бывших владельцев "Дельта Банка" в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора проинформировали, одному из бывших владельцев "Дельта Банка" сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в феврале 2015 года на счет экс-владельца "Дельта Банка" поступили более 153 млн грн как оплату покупки именных акций банка от юридического лица-нерезидента.

"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако, уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах – свыше 33 млн грн", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.

Напомним, Национальная полиция 20 августа направила экс-владельцу "Дельта Банка" (находится в стадии ликвидации) Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос.

Офис генпрокурора подозрение банки суд деньги
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