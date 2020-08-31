Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в уклонении от уплаты "безумных" налогов

Речь идет о более 33 млн грн

Речь идет о более 33 млн грн

Фото: delo.ua

Офис Генерального прокурора объявил о подозрении одному из бывших владельцев "Дельта Банка" в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора проинформировали, одному из бывших владельцев "Дельта Банка" сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в феврале 2015 года на счет экс-владельца "Дельта Банка" поступили более 153 млн грн как оплату покупки именных акций банка от юридического лица-нерезидента.

"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако, уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах – свыше 33 млн грн", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.

Напомним, Национальная полиция 20 августа направила экс-владельцу "Дельта Банка" (находится в стадии ликвидации) Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос.