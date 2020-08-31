В Черкассах городской совет отсудил базу отдыха возле Кременчугского водохранилища

Прокурор доказал отсутствие у обслуживающего кооператива права собственности на имущество

Прокурор доказал отсутствие у обслуживающего кооператива права собственности на имущество

Рixabay

Имущественный комплекс “Базы отдыха учителей” на берегу Кременчугского водохранилища, по которому судился обслуживающий кооператив, остался в коммунальной собственности - Черкасского городского совета.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"За принципиальной позиции прокуратуры Черкасской области хозяйственным судом отказано в удовлетворении иска обслуживающего кооператива "Днепр-2003" кв Управлению по вопросам государственной регистрации Черкасского городского совета об отмене записи о государственной регистрации права собственности Черкасского городского совета на целостный имущественный комплекс "База отдыха учителей", состоящего из более чем 50 домов для отдыха и 16 подсобных помещений", - говорится в сообщении.

Как указано, при рассмотрении дела прокурором доказано отсутствие у обслуживающего кооператива права собственности на указанное имущество и достаточность правовых оснований для регистрации соответствующего права за Черкасским городским советом.

Прокурор настаивал на отказе в удовлетворении иска, поскольку база отдыха является важным объектом социальной инфраструктуры коммунальной собственности, расположенным на землях рекреационного назначения.

В частности, Черкасским городским советом утверждена городская программа "Отдых работников учебных заведений города Черкассы на 2020-2021 годы", которой предусмотрено обеспечение функционирования и организация работы базы отдыха учителей и организации досуга детей. С этой целью только в текущем году запланировано выделение из городского бюджета почти 400 тыс. грн на ремонт домов для отдыха.

Правовую позицию прокуратуры суд поддержал.

Напомним, на прошлой неделе на Черкащине представили Стратегию развития области на 2021-2027 годы.