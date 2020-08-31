Аваков назвал провокационным заявление Фокина об амнистии боевикам
Заявление первого заместителя главы делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам спекулятивное и не отвечает национальным интересам Украины.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.
По словам министра, "из-за нелепых политических спекуляций" не должен погибать ни один украинский солдат.
Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил Аваков.
Напомним, Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО, он также считает, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию.
Партия Порошенко требует от Зеленского устранить Фокина с ТКГ, в политсиле считают, что Фокин сдал национальные интересы.