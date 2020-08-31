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31 августа 2020, 12:36 11

Аваков назвал провокационным заявление Фокина об амнистии боевикам

31 августа 2020, 12:36 11
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По мнению министра, это не отвечает национальным интересам
По мнению министра, это не отвечает национальным интересам
Фото: Нацполиция
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Заявление первого заместителя главы делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам спекулятивное и не отвечает национальным интересам Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

По словам министра, "из-за нелепых политических спекуляций" не должен погибать ни один украинский солдат.

Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил Аваков.

Напомним, Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО, он также считает, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию.

Партия Порошенко требует от Зеленского устранить Фокина с ТКГ, в политсиле считают, что Фокин сдал национальные интересы.

Донбасс заявление ТКГ Арсен Аваков Витольд Фокин
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