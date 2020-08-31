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31 серпня 2020, 12:36 8

Аваков назвав провокаційною заяву Фокіна про амністію бойовикам

31 серпня 2020, 12:36 8
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На думку міністра, це не відповідає національним інтересам
На думку міністра, це не відповідає національним інтересам
Фото: Нацполіція
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Заява першого заступника голови делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про амністію бойовикам спекулятивна і не відповідає національним інтересам України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

За словами міністра, "через недолугі політичні спекуляції” не має гинути жоден український солдат.

Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат", - заявив Аваков.

Нагадаємо, Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО, він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію.

Партія Порошенка вимагає від Зеленського усунути Фокіна з ТКГ, у політсилі вважають, що Фокін здав національні інтереси.

Донбас заява ТКГ Арсен Аваков Вітольд Фокін
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