Ситуация в прифронтовых районах не способствует проведению выборов - ЦИК

Глава ведомства оценил возможность введения чрезвычайного положения

Глава ведомства оценил возможность введения чрезвычайного положения

Фото: flickr

На сегодня ситуация не способствует проведению местных выборов в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

К нам поступили выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, которые подтвердили свои выводы о невозможности проведения выборов именно в тех общинах, по которым подавалась информация ранее. Они подкреплены протоколами соответствующих совещаний", - сказал Диденко.

Он добавил, что до сих пор существует угроза для жизни и здоровья граждан, это также подтвердили в СБУ и СНБО.

Диденко не исключает, что выборы могут отменить в других общинах, если их проведение будет ставить под угрозу жизнь и здоровье местного населения, а также добавил, что чрезвычайное положение может вводиться также в отдельных районах.

В соответствии с законодательством Украины, чрезвычайное положение может вводиться как на территории Украины в целом, так и в отдельных местностях. Теоретически такое развитие событий возможно", - подчеркнул глава ЦИК.

Напомним, Рада пересмотрит проведение местных выборов на Донбассе по просьбе Кравчука, глава ТКГ обратился в парламент с соответствующим документом.