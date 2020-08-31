Ситуация в прифронтовых районах не способствует проведению выборов - ЦИК
На сегодня ситуация не способствует проведению местных выборов в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине.
Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.
К нам поступили выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, которые подтвердили свои выводы о невозможности проведения выборов именно в тех общинах, по которым подавалась информация ранее. Они подкреплены протоколами соответствующих совещаний", - сказал Диденко.
Он добавил, что до сих пор существует угроза для жизни и здоровья граждан, это также подтвердили в СБУ и СНБО.
Диденко не исключает, что выборы могут отменить в других общинах, если их проведение будет ставить под угрозу жизнь и здоровье местного населения, а также добавил, что чрезвычайное положение может вводиться также в отдельных районах.
В соответствии с законодательством Украины, чрезвычайное положение может вводиться как на территории Украины в целом, так и в отдельных местностях. Теоретически такое развитие событий возможно", - подчеркнул глава ЦИК.
Напомним, Рада пересмотрит проведение местных выборов на Донбассе по просьбе Кравчука, глава ТКГ обратился в парламент с соответствующим документом.
Ранее нардеп от "Слуги народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму.