15:04  31 августа
Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
08:19  31 августа
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 12:12 7

Ситуация в прифронтовых районах не способствует проведению выборов - ЦИК

31 августа 2020, 12:12 7
Читайте також українською мовою
Глава ведомства оценил возможность введения чрезвычайного положения
Глава ведомства оценил возможность введения чрезвычайного положения
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

На сегодня ситуация не способствует проведению местных выборов в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

К нам поступили выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, которые подтвердили свои выводы о невозможности проведения выборов именно в тех общинах, по которым подавалась информация ранее. Они подкреплены протоколами соответствующих совещаний", - сказал Диденко.

Он добавил, что до сих пор существует угроза для жизни и здоровья граждан, это также подтвердили в СБУ и СНБО.

Диденко не исключает, что выборы могут отменить в других общинах, если их проведение будет ставить под угрозу жизнь и здоровье местного населения, а также добавил, что чрезвычайное положение может вводиться также в отдельных районах.

В соответствии с законодательством Украины, чрезвычайное положение может вводиться как на территории Украины в целом, так и в отдельных местностях. Теоретически такое развитие событий возможно", - подчеркнул глава ЦИК.

Напомним, Рада пересмотрит проведение местных выборов на Донбассе по просьбе Кравчука, глава ТКГ обратился в парламент с соответствующим документом.

Ранее нардеп от "Слуги народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму.

ОРДЛО выборы Донбасс заявление ЦИК Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Разумков считает, что Фокин толкает Украину к военному преступлению
31 августа 2020, 11:19
Местные выборы: Рада может снова изменить Избирательный кодекс
31 августа 2020, 10:31
Ляшко: местные выборы в "красной зоне" не отменят
31 августа 2020, 09:11
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »