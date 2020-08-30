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30 августа 2020, 17:40 4

Партия Порошенко требует от Зеленского устранить Фокина с ТКГ

30 августа 2020, 17:40 4
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Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и «особого статуса» – это план демонтажа украинской государственности.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Европейская Солидарность", передает RegioNews.

"Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", - отметили в партии.

"Европейская Солидарность" отмечает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства являются недопустимыми, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.

"Позиция украинской делегации в ТКГ – это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывание ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В очередной раз требуем от власти немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма", - сообщили в политсиле.

"Европейская Солидарность" требует немедленного устранения Фокина со склада украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса – это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтського курса", - добавили в партии.

Как известно, Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО.

Донбасс война ТКГ партия Европейская солидарность
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