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На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции
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31 августа 2020, 08:19 6

На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции

31 августа 2020, 08:19 6
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Украинские военные в ответ не стреляли
Украинские военные в ответ не стреляли
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки на Донбассе в штабе ООС зафиксировали 2 вражеских нарушения режима полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами.

Как сообщает RegioNews, об этом рассказали в штабе ООС.

"30 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем, вблизи Марьинки нашими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг осуществил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, отмечается, что на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер”. "Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил было немедленно осуществлено радіоподавлення каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, — сообщили военные

"В целом, за минувшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 вражеских нарушения объявленного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. "Украинские защитники были начеку адекватно реагировать на коварные действия противника”, — сообщили в штабе.

Напомним, сутками ранее под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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