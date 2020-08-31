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31 августа 2020, 11:19 3

Разумков считает, что Фокин толкает Украину к военному преступлению

31 августа 2020, 11:19 3
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Он считает, что Украина вряд ли может идти своим отдельным путем
Он считает, что Украина вряд ли может идти своим отдельным путем
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии террористов "Л-ДНР".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Полная амнистия боевиков на Донбассе является военным преступлением, и Украина не сможет пойти этим путем.

"Полная амнистия является военным преступлением и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это — реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — сказал Разумков.

Напомним, Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО.

парламент спикер Донбасс война Верховная Рада
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