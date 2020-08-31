Разумков считает, что Фокин толкает Украину к военному преступлению

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Полная амнистия боевиков на Донбассе является военным преступлением, и Украина не сможет пойти этим путем.

"Полная амнистия является военным преступлением и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это — реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — сказал Разумков.