Разумков считает, что Фокин толкает Украину к военному преступлению
Он считает, что Украина вряд ли может идти своим отдельным путем
Он считает, что Украина вряд ли может идти своим отдельным путем
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии террористов "Л-ДНР".
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Полная амнистия боевиков на Донбассе является военным преступлением, и Украина не сможет пойти этим путем.
"Полная амнистия является военным преступлением и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это — реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — сказал Разумков.
Напомним, Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО.
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