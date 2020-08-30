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30 августа 2020, 12:12 1

Нападение на автобус людей Кивы: суд избирает меру пресечения еще пятерым подозреваемым

30 августа 2020, 12:12 1
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Накануне девятерых подозреваемых арестовали на 2 месяца
Накануне девятерых подозреваемых арестовали на 2 месяца
Фото из открытых источников
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В воскресенье, 30 августа, Киевский райсуд Харькова продолжил избрание меры пресечения еще пятерым подозреваемым в нападении на автобус с активистами на Харьковщине.

Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время суд по просьбе прокуратуры уже избрал арест для первой пятерки подозреваемых. Заседание продолжается. Вчера в суде, который завершился около полуночи, избран арест на 2 месяца без права на залог для 9-х подозреваемых в нападении на автобус, все они из Днепра", - отметил Чубенко.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации нардепа Ильи Кивы. В нападении Кива обвинил националистов.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал нападение на автобус в Харьковской области и пообещал жесткое наказание для нападавших.

суд автобус полиция нападение нардеп
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