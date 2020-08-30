Нападение на автобус людей Кивы: суд избирает меру пресечения еще пятерым подозреваемым

Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время суд по просьбе прокуратуры уже избрал арест для первой пятерки подозреваемых. Заседание продолжается. Вчера в суде, который завершился около полуночи, избран арест на 2 месяца без права на залог для 9-х подозреваемых в нападении на автобус, все они из Днепра", - отметил Чубенко.