Нападение на автобус людей Кивы: суд избирает меру пресечения еще пятерым подозреваемым
В воскресенье, 30 августа, Киевский райсуд Харькова продолжил избрание меры пресечения еще пятерым подозреваемым в нападении на автобус с активистами на Харьковщине.
Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"В настоящее время суд по просьбе прокуратуры уже избрал арест для первой пятерки подозреваемых. Заседание продолжается. Вчера в суде, который завершился около полуночи, избран арест на 2 месяца без права на залог для 9-х подозреваемых в нападении на автобус, все они из Днепра", - отметил Чубенко.
Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации нардепа Ильи Кивы. В нападении Кива обвинил националистов.
Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.
Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.