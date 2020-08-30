Напад на автобус людей Ківи: суд обирає запобіжний захід ще п'ятьом підозрюваним
У неділю, 30 серпня, Київський райсуд Харкова продовжив обрання запобіжного заходу ще п'ятьом підозрюваним у нападі на автобус з активістами на Харківщині.
Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"На цей час суд на прохання прокуратури вже обрав арешт для першого з п'ятірки підозрюваних. Засідання триває. Учора у суді, який завершився близько опівночі, обрано арешт на 2 місяці без права на заставу для 9-х підозрюваних у нападі на автобус, усі вони з Дніпра", - зазначив Чубенко.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації нардепа Іллі Ківи. У нападі Ківа звинуватив націоналістів.
Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.