Напад на автобус людей Ківи: суд обирає запобіжний захід ще п'ятьом підозрюваним

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"На цей час суд на прохання прокуратури вже обрав арешт для першого з п'ятірки підозрюваних. Засідання триває. Учора у суді, який завершився близько опівночі, обрано арешт на 2 місяці без права на заставу для 9-х підозрюваних у нападі на автобус, усі вони з Дніпра", - зазначив Чубенко.