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30 серпня 2020, 12:12 1

Напад на автобус людей Ківи: суд обирає запобіжний захід ще п'ятьом підозрюваним

30 серпня 2020, 12:12 1
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Напередодні дев'ятьох підозрюваних арештували на 2 місяці
Напередодні дев'ятьох підозрюваних арештували на 2 місяці
Фото з відкритих джерел
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У неділю, 30 серпня, Київський райсуд Харкова продовжив обрання запобіжного заходу ще п'ятьом підозрюваним у нападі на автобус з активістами на Харківщині.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"На цей час суд на прохання прокуратури вже обрав арешт для першого з п'ятірки підозрюваних. Засідання триває. Учора у суді, який завершився близько опівночі, обрано арешт на 2 місяці без права на заставу для 9-х підозрюваних у нападі на автобус, усі вони з Дніпра", - зазначив Чубенко.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації нардепа Іллі Ківи. У нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

Також з’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував напад на автобус в Харківській області і пообіцяв жорстке покарання для нападників.

суд автобус поліція напад нардеп
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