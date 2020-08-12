Дело "Роттердам+" уже на завершающей стадии, — НАБУ

НАБУ опровергло информацию, что дело "Роттердам+" закрыто

НАБУ опровергло информацию, что дело "Роттердам+" закрыто

Фото: НАБУ

Уголовное производство о нанесении государству убытков в связи с применением методики определения стоимости угля как топлива для ТЭЦ "Роттердам+" не закрыто и расследование находится на окончательной стадии.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

"Информация о якобы закрытии дела "Роттердам+" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов — на завершающей стадии", — говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали о результатах экспертиз, согласно которым, за первую половину периода действия формулы "Роттердам+" (первая половина 2016 — 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков. А экономические последствия всего периода действия формулы (2016 — июль 2019) оценены в 39 млрд грн.

Отмечается, что уже проведены все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств злоупотребления. Также были направлены запросы иностранным юрисдикциям, несмотря на осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

В то же время, на период получения материалов по международным запросам прокурор 3 августа 2020 принял решение приостановить досудебное расследование в связи со сроками их предоставления.

Как известно, НАБУ и САП подозревают пять лиц в хищении газа в "Нафтогазе".