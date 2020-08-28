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28 августа 2020, 19:02 6

Мэр Умани хочет устроить КПП на въездах в город

28 августа 2020, 19:02 6
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Он предлагает проверить на наличие коронавируса хасидов, которые уже прибыли в Умань
Он предлагает проверить на наличие коронавируса хасидов, которые уже прибыли в Умань
Фото: Facebook
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Мэр Умани Александр Цебрий хочет, чтобы власти разрешили ему обустроить пункты пропуска на въездах в город.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По словам Цебрия, сейчас Умань вместе со всей Черкасской областью находится в "зеленой" зоне, поэтому местные власти не имеет полномочий создать КПП.

Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую ​​возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена ​​такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал он.

Также мэр Умани считает правильным и логичным шагом протестировать на COVID-19 паломников, которые уже прибыли в Умань.

Это должна делать соответствующая комиссия: там должны быть представители полиции, врачи, работники муниципалитета. Только они имеют право проводить соответствующие проверки", - отметил мэр.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош га-Шана в Умани.

27 августа стало известно, что хасиды массово начали слетаться в Украину, но их не пускают и держат в аэропортах разных городов страны.

В ночь на 28 августа в Умани местные жители чуть не подрались с хасидами.

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