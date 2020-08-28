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28 серпня 2020, 19:02 6

Мер Умані хоче влаштувати КПП на в’їздах в місто

28 серпня 2020, 19:02 6
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Він пропонує перевірити на наявність коронавірусу хасидів, які вже прибули до Умані
Він пропонує перевірити на наявність коронавірусу хасидів, які вже прибули до Умані
Фото: Facebook
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Мер Умані Олександр Цебрій хоче, щоб влада дозволила йому облаштувати пункти пропуску на в’їздах в місто.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За словами Цебрія, зараз Умань разом зі всією Черкаською областю перебуває у "зеленій" зоні, тому місцева влада не має повноважень створити КПП.

Ми звернулися до центральної влади, депутати підписали відповідне звернення з тим, щоб нам повернули таку можливість. Я взагалі виступав за те, щоб органам місцевого самоврядування було надано таку можливість - посилювати або послаблювати карантинні заходи", - сказав він.

Також мер Умані вважає правильним і логічним кроком протестувати на COVID-19 паломників, які вже прибули до Умані.

Це повинна робити відповідна комісія: там повинні бути представники поліції, лікарі, працівники муніципалітету. Тільки вони мають право проводити відповідні перевірки", - зазначив мер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України і закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.

27 серпня стало відомо, що хасиди масово почали злітатися в Україну, але їх не пускають і тримають в аеропортах різних міст країни.

В ніч на 28 серпня в Умані місцеві жителі ледь не почубилися з хасидами.

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