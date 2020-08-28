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28 августа 2020, 12:24 3

В Умани местные жители чуть не подрались с хасидами: что стало причиной

28 августа 2020, 12:24 3
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В Умани в ночь на пятницу, 28 августа, местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, а именно к месту захоронения цадика Нахмана.

Об этом сообщил депутат Уманского районного совета Сергей Алексеев на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он обнародовал видео, на котором зафиксирован конфликт: местные жители не дают паломникам пройти и призывают "идти отсюда".

Кроме того, в соцсетях жители города пишут, что конфликт случился возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды.

"Господин Цебрий (мэр Умани, - ред.)! Приехал полный автобус хасидов на незаконную синагогу по Лысенко... без соблюдения карантина! Кто будет нести ответственность?" - написала одна из местных жительниц.

Жители Умани требовали, чтобы сотрудники полиции прогнали паломников.

А правоохранители объяснили, что не могут запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

Силовики пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

Пресс-офицер патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк сказала "РБК-Украина", что пока не может прокомментировать ситуацию.

"Мы ждем результаты от следственного управления", - отметила пресс-офицер.

Напомним, 27 августа стало известно, что хасиды начали массово слетаться в Украину, но их не пускают и держат в аэропортах разных городов страны.

Умань хасидиы полиция Украина украинцы
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