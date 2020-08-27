Спят на полу в аэропортах: Хасиды прибывают в Украину, но и их не пускают

У них также нет еды и воды

У них также нет еды и воды

Хасиды начали массово слетаться в Украину, но их не пускают и держат в аэропортах разных городов страны.

Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины в Украине, передает RegioNews

"На данный момент известно, что хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. Сообщается, что в Киеве ожидают въезда в страну как минимум 70 человек из Израиля. Подобная ситуация ожидается и во Львове", — говорится в сообщении.

"Пока что неизвестна причина, по которой граждан Израиля удерживают в аэропортах, но есть информация о том, что им не предоставили еду и воду", — добавили в еврейской общине.

Вместе с тем источник в ГПСУ сказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что у хасидов действительно нет еды и воды, а спят они на полу.

Напомним, 25 августа президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош га-Шана в Умани.