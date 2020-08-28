Кличко предостерегает от урезания бюджетов ОТО на пользу районов в 2021 году

Он уже нашел решение этой возможной проблеме

Он уже нашел решение этой возможной проблеме

Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год может содержать ограничения финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов.

Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил во время заседания правления Ассоциации городов Украины, которое состоялось сегодня в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Действующая редакция бюджетного кодекса предусматривает дублирование доходов и расходов на одной и той же территории одновременно в бюджеты городов областного значения и районов. Уже 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект закона О Государственном бюджете Украины на 2021 год, который может содержать ограничение финансовой состоятельности бюджетов территориальных общин в пользу районов, ведь отсутствует распределение бюджетов между районами и общинами. Следовательно, есть насущная потребность в разграничении бюджетов между базовым и районным уровнем", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что для решения этой проблемной ситуации АГУ совместно с отдельными народными депутатами разработали и зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы" (№3614).

Последний устанавливает равные условия формирования доходной базы бюджетов местного самоуправления для "новых" сельских, поселковых, городских территориальных общин в объемах, что были в городах областного значения и ОТГ. Доходы и расходы районных бюджетов существенно ограничиваются.

Законопроектом практически закладывается основа двухуровневого местного самоуправления: община – область. Сейчас проект одобрен только в первом чтении.

"Ассоциация городов Украины будет работать над тем, чтобы при подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 год не допустить формирования районных бюджетов за счет бюджетов территориальных общин и добиться одобрения необходимого для решения этих вопросов законопроекта №3614", – добавил Виталий Кличко.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и Черновицкой областей.

В соответствии с распоряжениями, в Винницкой области предусмотрено 63, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52 способные (объединенные) территориальные общины.