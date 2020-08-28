Под Кабмином митингуют из-за запрета на въезд иностранцев в Украину
Протестуют представители туристической отрасли и развлекательных заведений
Протестуют представители туристической отрасли и развлекательных заведений
Под Кабинетом министров Украины проходят одновременно два митинга - против закрытия развлекательных заведений из-за карантина и представителей туристической отрасли из-за запрета на въезд иностранцев.
Как передает RegioNews, об этом он сообщает РБК-Україна.
Митингующие используют украинские флаги и надписи "Welcome" и "Украина - открытая страна", "Нас убивает не COVID, а неправильное управление".
Они требуют от Кабмина не закрывать границу для иностранцев и планируют передать обращение к правительству.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины