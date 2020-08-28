Под Кабмином митингуют из-за запрета на въезд иностранцев в Украину

Протестуют представители туристической отрасли и развлекательных заведений

Протестуют представители туристической отрасли и развлекательных заведений

Фото: rbc.ua

Под Кабинетом министров Украины проходят одновременно два митинга - против закрытия развлекательных заведений из-за карантина и представителей туристической отрасли из-за запрета на въезд иностранцев.

Как передает RegioNews, об этом он сообщает РБК-Україна.

Митингующие используют украинские флаги и надписи "Welcome" и "Украина - открытая страна", "Нас убивает не COVID, а неправильное управление".

Они требуют от Кабмина не закрывать границу для иностранцев и планируют передать обращение к правительству.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.