На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина

Депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе

Депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе

Фото: flickr

Полиция Черновцов возбудила уголовное дело против депутатов городского совета, которые своим решением ослабили карантин в городе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов.

Однако город из-за ухудшения эпидемической ситуации признан зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения. Также в Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября, был утвержден порядок организации обучения учеников.