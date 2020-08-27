На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина
Полиция Черновцов возбудила уголовное дело против депутатов городского совета, которые своим решением ослабили карантин в городе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, 25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов.
Однако город из-за ухудшения эпидемической ситуации признан зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности.
Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения. Также в Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября, был утвержден порядок организации обучения учеников.