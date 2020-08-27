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27 августа 2020, 22:17 3

На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина

27 августа 2020, 22:17 3
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Депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе
Депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе
Фото: flickr
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Полиция Черновцов возбудила уголовное дело против депутатов городского совета, которые своим решением ослабили карантин в городе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов.

Однако город из-за ухудшения эпидемической ситуации признан зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения. Также в Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября, был утвержден порядок организации обучения учеников.

Черновцы карантин горсовет полиция дело
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На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина
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