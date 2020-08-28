Кличко предлагает Правительству расширить использование приложения "Дій вдома"

По словам мэра, нужно следить за теми, кто контактировал с больными на коронавирус

По словам мэра, нужно следить за теми, кто контактировал с больными на коронавирус

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Правительству расширить использование приложения "Дій вдома", обязав устанавливать его людям, которые имели контакт с больными COVID-19.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает RegioNews. Чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел", - подчеркнул мэр. По его информации, "Дій вдома" устанавливают в течение 24 часов с момента пересечения границы. За это время человек может иметь много контактов", - сообщил Кличко. По его мнению, расширение круга лиц с установленным приложением "Дій вдома" позволит быстрее выявлять вспышки заболевания. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса. И избежать строгого карантина", - уверен мэр. Ранее сообщалось, что за 27 августа в Киеве зафиксировано больше всего новых случаев за сутки – 251, и это самый больший суточный прирост с марта. За минувшие сутки в городе умерло 9 больных.

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