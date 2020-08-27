Нападение на автобус под Харьковом: пострадавшие находятся в операционной
В городскую больницу скорой и неотложной помощи доставили четырех пострадавших в результате стрельбы на трассе под Харьковом.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, а также в полиции Харьковской области, передает RegioNews.
В полиции области отметили, что в результате обстрела автобуса пострадали четыре человека. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.
В полиции добавили, что действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц.
В своем Telegram председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что полицейские задержали 14 человек.
В горсовете Харькова также отметили, что по словам врачей, полная информация о состоянии пострадавших будет сообщена завтра утром, 28 августа, после окончания операций.
Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.
Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.
Розже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.
Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.
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