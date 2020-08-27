Нападение на автобус под Харьковом: пострадавшие находятся в операционной

Количество пострадавших возросло до четырех

Количество пострадавших возросло до четырех

Фото: Нацполиция

В городскую больницу скорой и неотложной помощи доставили четырех пострадавших в результате стрельбы на трассе под Харьковом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, а также в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

В полиции области отметили, что в результате обстрела автобуса пострадали четыре человека. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

В полиции добавили, что действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц.

В своем Telegram председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что полицейские задержали 14 человек.

В горсовете Харькова также отметили, что по словам врачей, полная информация о состоянии пострадавших будет сообщена завтра утром, 28 августа, после окончания операций.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.

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