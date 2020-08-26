Кабинет министров назначил нового главу "Укртрансбезопасности"
С ним был заключен контракт на время карантина
С ним был заключен контракт на время карантина
Кабинет Министров на заседании 26 августа назначил новым председателем "Укртрансбезпекы" Егора Прокопчука.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
Он отметил, что Прокопчук назначен главой Госслужбы по безопасности на транспорте путем заключения контракта на время карантина.
Ранее он был генеральным директором предприятия "Кривбасспромводоснабжение", что находится в Кривом Роге.
Напомним, СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезпеки" в нанесении свыше 100 млн грн убытков государству. Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной.
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