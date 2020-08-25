СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезпеки" в нанесении свыше 100 млн грн убытков государству

Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной

Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной

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Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что чиновники организовали сделку в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур.

Должностные лица "Укртрансбезпеки" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению", - говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб на почти 109 миллионов гривен.

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, Укртрансбезпеки и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, подтверждающая функционирование противоправной сделки.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет приниматься решение относительно сообщения фигурантам производства о подозрениях.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность одной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли.