Кабінет міністрів призначив нового голову "Укртрансбезпеки”
З ним було укладено контракт на час карантину
З ним було укладено контракт на час карантину
Кабінет Міністрів під час засідання 26 серпня призначив новим головою “Укртрансбезпеки” Єгора Прокопчука.
Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
Він зазначив, що Прокопчука призначили главою Держслужби з безпеки на транспорті шляхом укладення контракту на час карантину.
Раніше він був генеральним директором підприємства "Кривбаспромводопостачання", що знаходиться у Кривому Розі.
Нагадаємо, СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі. Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової.
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