Кабінет міністрів призначив нового голову "Укртрансбезпеки”

З ним було укладено контракт на час карантину

З ним було укладено контракт на час карантину

Фото: Facebook

Кабінет Міністрів під час засідання 26 серпня призначив новим головою “Укртрансбезпеки” Єгора Прокопчука.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Він зазначив, що Прокопчука призначили главою Держслужби з безпеки на транспорті шляхом укладення контракту на час карантину.

Раніше він був генеральним директором підприємства "Кривбаспромводопостачання", що знаходиться у Кривому Розі.

Нагадаємо, СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі. Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової.