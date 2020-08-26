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26 серпня 2020, 21:40 2

Кабінет міністрів призначив нового голову "Укртрансбезпеки”

26 серпня 2020, 21:40 2
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З ним було укладено контракт на час карантину
З ним було укладено контракт на час карантину
Фото: Facebook
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Кабінет Міністрів під час засідання 26 серпня призначив новим головою “Укртрансбезпеки” Єгора Прокопчука.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Він зазначив, що Прокопчука призначили главою Держслужби з безпеки на транспорті шляхом укладення контракту на час карантину.

Раніше він був генеральним директором підприємства "Кривбаспромводопостачання", що знаходиться у Кривому Розі.

Нагадаємо, СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі. Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової.

Україна Кабмін Укртрансбезопасности призначення Чиновник
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