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26 августа 2020, 20:49 3

Украина отменила запрет на пересечение КПВВ с Крымом

26 августа 2020, 20:49 3
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Их закрыли 8 августа для предотвращения распространения коронавируса
Фото: Facebook
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Кабинет Министров принял решение о прекращении действия ограничений пересечения пунктов пропуска на админграницах с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Представительство президента в Автономной Республике Крым, передает RegioNews.

По данным представительства, действие ограничений будет остановлено ​​с 00:00 29 августа.

Согласно решению Кабинета Министров Украины 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полный текст решения будет опубликован 27 августа, после чего будут предоставлены детали процедуры пересечения КПВВ.

Напомним, 8 августа стало известно, что Украина закрывает пункты пропуска на админгранице с Крымом. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом на полуострове.

КПВВ Крым Херсон Кабмин карантин
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