Долги по зарплатам "Южмаша": Кабмин выделил более 200 миллионов
Кабинет Министров выделил финансовую поддержку для погашения задолженности по выплате зарплат для завода "Южмаш".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.
Правительством принято решение об утверждении Порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", - говорится в сообщении.
По данным министерства, из бюджета будет перечислено 210 миллионов гривен, они покроют все долги предприятия по зарплатам.
Проект выделения средств был разработан во исполнение Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который парламент принял 14 июля.
Финансовое оздоровление и бесперебойное функционирование предприятия позволит осуществить дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.
Напомним, ранее сообщалось, что Правительство планирует перезапустить промышленность в ближайшие два года.