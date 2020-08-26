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26 августа 2020, 17:46 6

Долги по зарплатам "Южмаша": Кабмин выделил более 200 миллионов

26 августа 2020, 17:46 6
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Также Правительство утвердило порядок использования средств
Также Правительство утвердило порядок использования средств
Фото: flickr
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Кабинет Министров выделил финансовую поддержку для погашения задолженности по выплате зарплат для завода "Южмаш".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.

Правительством принято решение об утверждении Порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", - говорится в сообщении.

По данным министерства, из бюджета будет перечислено 210 миллионов гривен, они покроют все долги предприятия по зарплатам.

Проект выделения средств был разработан во исполнение Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который парламент принял 14 июля.

Финансовое оздоровление и бесперебойное функционирование предприятия позволит осуществить дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство планирует перезапустить промышленность в ближайшие два года.

Кабмин финансирование зарплаты бюджет Южмаш
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