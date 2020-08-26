Долги по зарплатам "Южмаша": Кабмин выделил более 200 миллионов

Также Правительство утвердило порядок использования средств

Также Правительство утвердило порядок использования средств

Фото: flickr

Кабинет Министров выделил финансовую поддержку для погашения задолженности по выплате зарплат для завода "Южмаш".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.

Правительством принято решение об утверждении Порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", - говорится в сообщении.

По данным министерства, из бюджета будет перечислено 210 миллионов гривен, они покроют все долги предприятия по зарплатам.

Проект выделения средств был разработан во исполнение Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который парламент принял 14 июля.

Финансовое оздоровление и бесперебойное функционирование предприятия позволит осуществить дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений", - сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство планирует перезапустить промышленность в ближайшие два года.