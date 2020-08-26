Подполковник СБУ продавал информацию о телефонных разговорах граждан - прокуратура
Его будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров
Его будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров
Офис генпрокурора направил в суд обвинения в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, подполковник ради собственного обогащения продавал информацию о телефонных разговорах граждан.
В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полученную информацию он передал посторонним лицам, и получил за нее 25 тысяч гривен.
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