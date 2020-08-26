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26 августа 2020, 21:17 5

Подполковник СБУ продавал информацию о телефонных разговорах граждан - прокуратура

26 августа 2020, 21:17 5
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Его будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров
Его будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров
Фото: flickr
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Офис генпрокурора направил в суд обвинения в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подполковник ради собственного обогащения продавал информацию о телефонных разговорах граждан.

В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полученную информацию он передал посторонним лицам, и получил за нее 25 тысяч гривен.

Напомним, банкротство банка "Аркада": СБУ расследует хищение 9 миллиардов.

Офис генпрокурора СБУ коррупция регионы Чиновник
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